«Ночь взрывная и стрессовая»: вот что Глоба предрек на 8 марта – приготовиться всем

Представитель известной династии астрологов Богдан Глоба дал прогноз на 8 марта. Праздничный день, судя по сообщению эксперта, обещает быть не очень-то и веселым.

«Ночь на среду взрывная и стрессовая. А вот днем неплохо заниматься решением финансовых вопросов. В любой непонятной ситуации оставайтесь собой и гните свою линию», - дал наставления в Telegram астролог.

Глоба-младший ранее предупреждал, что вся семидневка с 6 по 12 марта будет ознаменована конфликтами. Дело в том, что начавшиеся изменения неизбежны, но не всем это нравится. Однако, эти события, словно тектонические сдвиги, необратимы.

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