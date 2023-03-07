Как с помощью аптечного раствора за копейки отмыть грязную сковородку: забудьте про дорогущие марки

Справиться со слоями гари на любимой сковородке не каждой хозяйке под силу. Тогда на помощь идут самые разные средства для мытья посуды – от бюджетных до супердорогих. Но что, если взять старое доброе аптечное средство за копейки и перестать переплачивать? Ведь раствор аммиака стоит недорого, а отмывает лучше других специальных жидкостей!

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Нашатырь избавит сковородку от гари, а для работы понадобится всего 1 чайная ложка. Причем, ее нужно растворить в литре теплой воды. Погрузите сковороду ненадолго в раствор, достаньте и просто протрите. Если загрязнение слишком сильное, просто держите ее в жидкости подольше.

По материалам сайта Pensnews.