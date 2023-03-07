Как с помощью аптечного раствора за копейки отмыть грязную сковородку: забудьте про дорогущие марки

Сковорода

Сковорода. Фото: Global Look Press

Не нужно скупать средства для мытья по заоблачным ценам.

Справиться со слоями гари на любимой сковородке не каждой хозяйке под силу. Тогда на помощь идут самые разные средства для мытья посуды – от бюджетных до супердорогих. Но что, если взять старое доброе аптечное средство за копейки и перестать переплачивать? Ведь раствор аммиака стоит недорого, а отмывает лучше других специальных жидкостей!

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Нашатырь избавит сковородку от гари, а для работы понадобится всего 1 чайная ложка. Причем, ее нужно растворить в литре теплой воды. Погрузите сковороду ненадолго в раствор, достаньте и просто протрите. Если загрязнение слишком сильное, просто держите ее в жидкости подольше.

По материалам сайта Pensnews.

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