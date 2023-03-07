«Тут рай для серферов»: какая страна станет доступнее для российских туристов уже в марте

Стало известно, в какую страну россияне смогут полететь в ближайшее время без сложностей.
Уже в марте 2023 года авиакомпания Red Wings увеличит частоту полетов на Шри-Ланку.
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«Тут рай для серферов, фрилансеров и всех, кто хочет отдохнуть, отогреться, напитаться фруктами, морепродуктами и витамином D», – рассказала эксперт для ria.ru.
К слову, не только Red Wings будет возить туристов из России на солнечный остров. Компании «Аэрофлот» и Azur Air предлагают билеты в среднем 45-65 тысяч рублей туда-обратно.
Напомним, ранее эксперт рассказал о подорожании авиабилетов в начале мая.