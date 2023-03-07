«Тут рай для серферов»: какая страна станет доступнее для российских туристов уже в марте

Стало известно, в какую страну россияне смогут полететь в ближайшее время без сложностей.

Уже в марте 2023 года авиакомпания Red Wings увеличит частоту полетов на Шри-Ланку.

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