Одиночество - не повод для грусти: эксперты рассказали, как пережить праздники без любимых

Стало известно, как одиноким людям провести праздники без слез и переживаний.

Если у вас нет пары или не получилось встретиться с друзьями, не стоит часами разглядывать социальные сети объектов зависти. Лучше посвятить праздники себе любимым и порадовать подарками и позитивными мыслями.

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