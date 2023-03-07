Одиночество - не повод для грусти: эксперты рассказали, как пережить праздники без любимых

Стало известно, как одиноким людям провести праздники без слез и переживаний.
Если у вас нет пары или не получилось встретиться с друзьями, не стоит часами разглядывать социальные сети объектов зависти. Лучше посвятить праздники себе любимым и порадовать подарками и позитивными мыслями.
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«Мы можем шутить и ставить лайки, наблюдая за картинками в соцсетях, но потом вдруг ловим себя на том, что в душе зарождаются состояния обиды, зависти и даже злости на себя и на весь мир. Поэтому лучше остаться наедине с собой, чем проливать слезы, разглядывая чужие картинки», – рассказали в iz.ru.
Напомним, ранее астролог Елена Мун посоветовала всем знакам не конфликтовать 7 и 8 марта.