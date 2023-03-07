Мошенничество: Wlldberries выступил со срочным заявлением

Один из любимых россиянами маркеплейсов Wlldberries оказался впутан в историю с мошенничеством. Именем онлайн-магазина пользуются злоумышленники в корыстных целях, чтобы обмануть его покупателей. Об этом заявил Wlldberries в рассылке пользователям.

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В заявлении, с которым обратился Wlldberries, сказано, что в последнее время участились случаи проведения розыгрышей и акций на разных сайтах, не связанных с маркетплейсом, но якобы организуемых от его имени. Однако, интернет-магазин предупреждает: если вы получили приглашение об акции или розыгрыше, но этих сведений в самом приложении Wlldberries или на его официальном сайте нет, будьте бдительны – это мошенники.