«Не идите на поводу»: Глоба 7 марта сообщил людям важное

В новую неделю марта людям следует проявлять повышенное внимание к происходящему вокруг. Как предрек астролог Богдан Глоба, наступила семидневка, насыщенная противоречий и капитальных перемен. Грядут неизбежные изменения, избежать которых, как движения тектонических плит, невозможно.

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Отдельное внимание сын Тамары и Павла Глобы уделил 7 марта. Вторник будет перемешивать личное и общественное, поэтому следует сосредоточиться и отделять одно от другого.