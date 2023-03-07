Подготовить к летнему сезону: как привести в порядок дачный домик после долгой зимы

После нескольких месяцев зябкой зимы владельцы дачных домиков могут столкнуться с сырыми, неуютными помещениями. Внутри дома можно заметить отклеившиеся обои, намокшую побелку.

Эксперты рассказали, как быстро и качественно прогреть помещение и привести его в порядок к летнему сезону. Для этого необязательно пользоваться только тепловыми пушками или обогревателями.

Чаще всего ранней весной дачники приводят в порядок земельный участок, а также сжигают в кострах срезанные и спиленные в саду ветки. Эксперты посоветовали положить в костер несколько штук красного кирпича и оставить еще несколько про запас.