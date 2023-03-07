Подготовить к летнему сезону: как привести в порядок дачный домик после долгой зимы

После нескольких месяцев зябкой зимы владельцы дачных домиков могут столкнуться с сырыми, неуютными помещениями. Внутри дома можно заметить отклеившиеся обои, намокшую побелку.
Эксперты рассказали, как быстро и качественно прогреть помещение и привести его в порядок к летнему сезону. Для этого необязательно пользоваться только тепловыми пушками или обогревателями.
Чаще всего ранней весной дачники приводят в порядок земельный участок, а также сжигают в кострах срезанные и спиленные в саду ветки. Эксперты посоветовали положить в костер несколько штук красного кирпича и оставить еще несколько про запас.
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Как только кирпичи нагреются в костре, их нужно занести в дом и оставьте в самых сырых углах помещения. Когда они остынут — поменяйте на новые. Остывая, кирпич будет отдавать тепло и быстро впитывать влагу, которая пока живет в вашем домике, пишет портал «Белновости».
При этом, если вместе с этим способом использовать традиционные источники тепла, теплопушки, обогреватели, то комфортной температуры в помещении добиться получится намного быстрее.