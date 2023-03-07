Чтобы радовали глаз: как сохранить свежесть подаренных тюльпанов — будут долго стоять

Совсем скоро наступит главный праздник весны, 8 Марта. По традиции, в этот день принято дарить женщинам цветы, в частности, тюльпаны.

Специалисты рассказали, как сделать так, чтобы красивый букет как можно дольше радовал глаз.

Как только вам вручили тюльпаны, сделайте срез на каждом стебле острым ножом. Нужно, чтобы срез был именно ровным, а не наискосок. Как утверждают специалисты, так цветы буду стоять дольше всего.

Известно, что нежные тюльпаны предпочитают холодную воду. Так букет будет хорошо стоять и раскрываться. Можно добавить в вазу несколько кубиков льда. Вы получите воду оптимальной температуры, пишет портал «Белновости».

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