Тает во рту: опубликован рецепт идеальных картофельных зраз с грибами

Кулинары поделились рецептом сочных и безумно вкусных зраз с румяной корочкой и нежной грибной начинкой.

Журнал «Гастрономъ» рассказал, как приготовить это блюдо. От вас требуется лишь желание его повторить.

Вам понадобятся эти ингредиенты:

• Картофель крахмалистый — 1кг.;

• Манная крупа — 2 ст. л.;

• Кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

• Оливковое масло — 3 ст. л.;

• Мука пшеничная или кукурузная — 2 ст. л.;

• Соль — по вкусу.

Для нежной начинки:

• Грибы шампиньоны — 500 гр.;

• Лук — 2 шт.

• Белый гриб сушеный — 2 кусочка;

• Оливковое масло;

• Свежемолотый перец — по вкусу.

Первым делом нужно сварить картофель в мундире до мягкого состояния. Далее обдайте его холодной водой, немного остудите и очистите. После этого натрите его на терке и посолите по вкусу.

Далее кулинары советуют залить манную крупу 3–4 ст. л. отвара от картофеля из кастрюли и перемешать. В картофельную массу надо добавить манку, посыпать все крахмалом и тщательно перемешать. После этого полить маслом и еще раз перемешайте. Необходимо дать картофельному тесту для зраз настояться 20–30 минут.

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