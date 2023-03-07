Тает во рту: опубликован рецепт идеальных картофельных зраз с грибами

Зразы

Зразы. Фото: freepik.com

Это блюдо покорит гостей и всех домашних.

Кулинары поделились рецептом сочных и безумно вкусных зраз с румяной корочкой и нежной грибной начинкой.

Журнал «Гастрономъ» рассказал, как приготовить это блюдо. От вас требуется лишь желание его повторить.

Вам понадобятся эти ингредиенты:

•    Картофель крахмалистый — 1кг.;
•    Манная крупа — 2 ст. л.;
•    Кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
•    Оливковое масло — 3 ст. л.;
•    Мука пшеничная или кукурузная — 2 ст. л.;
•    Соль — по вкусу.

Для нежной начинки:

•    Грибы шампиньоны — 500 гр.;
•    Лук — 2 шт.
•    Белый гриб сушеный — 2 кусочка;
•    Оливковое масло;
•    Свежемолотый перец — по вкусу.

Первым делом нужно сварить картофель в мундире до мягкого состояния. Далее обдайте его холодной водой, немного остудите и очистите. После этого натрите его на терке и посолите по вкусу.

Далее кулинары советуют залить манную крупу 3–4 ст. л. отвара от картофеля из кастрюли и перемешать. В картофельную массу надо добавить манку, посыпать все крахмалом и тщательно перемешать. После этого полить маслом и еще раз перемешайте. Необходимо дать картофельному тесту для зраз настояться 20–30 минут.

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Для начинки нужно нарезать грибы небольшими кубиками. Очистить и мелко нарезать лук. Возьмите сотейник, нагрейте на среднем огне немного масла. После этого положите лук, обжарьте его до золотистого цвета. Далее добавьте грибы, увеличьте огонь и обжаривайте. Приправьте солью и перцем. Перемешайте и держите на огне минуту. Дайте остыть массе. 

Далее нужно сделать из картофельного теста круглые лепешки. В центр положите грибную начинку и слепите круглые котлеты. Если у вас есть сушеные белые грибы, измельчите их в порошок в ступке или в кофемолке и добавьте в начинку картофельных зраз. После обваляйте зразы в муке и жарьте в масле под крышкой до румяной корочки с обеих сторон.

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