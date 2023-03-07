Тает во рту: опубликован рецепт идеальных картофельных зраз с грибами

Кулинары поделились рецептом сочных и безумно вкусных зраз с румяной корочкой и нежной грибной начинкой.
Журнал «Гастрономъ» рассказал, как приготовить это блюдо. От вас требуется лишь желание его повторить.
Вам понадобятся эти ингредиенты:
• Картофель крахмалистый — 1кг.;
• Манная крупа — 2 ст. л.;
• Кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
• Оливковое масло — 3 ст. л.;
• Мука пшеничная или кукурузная — 2 ст. л.;
• Соль — по вкусу.
Для нежной начинки:
• Грибы шампиньоны — 500 гр.;
• Лук — 2 шт.
• Белый гриб сушеный — 2 кусочка;
• Оливковое масло;
• Свежемолотый перец — по вкусу.
Первым делом нужно сварить картофель в мундире до мягкого состояния. Далее обдайте его холодной водой, немного остудите и очистите. После этого натрите его на терке и посолите по вкусу.
Далее кулинары советуют залить манную крупу 3–4 ст. л. отвара от картофеля из кастрюли и перемешать. В картофельную массу надо добавить манку, посыпать все крахмалом и тщательно перемешать. После этого полить маслом и еще раз перемешайте. Необходимо дать картофельному тесту для зраз настояться 20–30 минут.
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Для начинки нужно нарезать грибы небольшими кубиками. Очистить и мелко нарезать лук. Возьмите сотейник, нагрейте на среднем огне немного масла. После этого положите лук, обжарьте его до золотистого цвета. Далее добавьте грибы, увеличьте огонь и обжаривайте. Приправьте солью и перцем. Перемешайте и держите на огне минуту. Дайте остыть массе.
Далее нужно сделать из картофельного теста круглые лепешки. В центр положите грибную начинку и слепите круглые котлеты. Если у вас есть сушеные белые грибы, измельчите их в порошок в ступке или в кофемолке и добавьте в начинку картофельных зраз. После обваляйте зразы в муке и жарьте в масле под крышкой до румяной корочки с обеих сторон.