Таких очень много: названы шапки, которые навсегда вышли из моды — проверьте гардероб

Стилист-имиджмейкер Мария Абабкова назвала виды шапок, которые уже давно вышли из моды. По ее словам, стразы и броши на этом аксессуаре больше не считаются чем-то оригинальным и актуальным.

«Шапки со всякими стразами, блестяшками, бабочками, то есть всякие украшения на шапках — это сразу нет. Максимум — какая-то нашивка с надписью, логотипом и все», — объяснила эксперт.

Стилист посоветовала представительницам прекрасного пола забыть о беретах с декоративными элементами, пишет портал «А теперь внимание!».

«Головной убор не должен содержать на себе этих украшений, просто базовый фасон, самый простой, без всяких декоров», — резюмировала Абабкова.

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