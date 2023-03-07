Таких очень много: названы шапки, которые навсегда вышли из моды — проверьте гардероб

Стилист-имиджмейкер Мария Абабкова назвала виды шапок, которые уже давно вышли из моды. По ее словам, стразы и броши на этом аксессуаре больше не считаются чем-то оригинальным и актуальным.
«Шапки со всякими стразами, блестяшками, бабочками, то есть всякие украшения на шапках — это сразу нет. Максимум — какая-то нашивка с надписью, логотипом и все», — объяснила эксперт.
Стилист посоветовала представительницам прекрасного пола забыть о беретах с декоративными элементами, пишет портал «А теперь внимание!».
«Головной убор не должен содержать на себе этих украшений, просто базовый фасон, самый простой, без всяких декоров», — резюмировала Абабкова.
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Ранее стилист и культуролог моды Надя Иванова рассказала, как подобрать шапки к пуховикам, пальто и шубам, чтобы чувствовать себя модницей в любую погоду.