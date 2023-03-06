Ни волоска, ни ворсинки: положите в стиральную машинку пакет — результат удивит

Опытные хозяйки поделились советом, как качественно и эффективно постирать одежду в стиральной машинке.

Так, если положить в барабан полиэтиленовый пакет, то ни одной ворсинки от забытого носового платка, ни волоски от шерсти питомца не прилипнут к свежепостиранным вещам. Кроме того, пакет защитит все внутренние компоненты бытовой техники.

Перед запуском новой стирки нужно лишь положить полиэтиленовый пакет в барабан прямо на одежду. Когда программа стирки завершится, то можно будет заметить, что на барабане нет волос или ворсинок. При этом одежда будет идеально чистой.

А все дело в том, что все отходы останутся в пакете благодаря статическому электричеству, пишет портал «А теперь внимание!».

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