Запрет продлен, денег не увидите: россиянам сообщили о жестком ограничении — банки в деле

В этот понедельник, 6 марта, стало известно о новом решении Центробанка России. Регулятор продлил запрет на снятие наличной валюты со счетов еще на полгода — до 9 сентября.
На этот период сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты юридическим и физическим лицам. Банки уже, разумеется. оповещены об этом решении регулятора.
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Снять валюту можно только в случае, если она хранилась у вас на счету до 9 марта 2022 года. Но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Причем сделать это можно только один раз. Остальные средства можно получить в рублях.
По материалам vnimanie.pro