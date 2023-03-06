Запрет продлен, денег не увидите: россиянам сообщили о жестком ограничении — банки в деле

В этот понедельник, 6 марта, стало известно о новом решении Центробанка России. Регулятор продлил запрет на снятие наличной валюты со счетов еще на полгода — до 9 сентября.

На этот период сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты юридическим и физическим лицам. Банки уже, разумеется. оповещены об этом решении регулятора.

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