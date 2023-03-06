«Спрятали их в тексты правил»: юрист рассказала, что скрывают банки, выдающие кредиты

Эксперт рассказала, что нужно проверить при оформлении кредита.

Юрист посоветовала внимательнее читать текст на сайте банка. Потому что на бумажных документах размещают только часть информации, необходимой клиенту банка.

«Закон вынудил банки убрать все скрытые комиссии, однако они спрятали их в тексты правил, публичных договоров и иных многостраничных и запутанных документов, размещенных на сайте банка, лишь часть из которых напечатана на бумаге мелким шрифтом», — отметила юрист.

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Банки могут не указывать комиссии или повышенные ставки в случае досрочного погашения кредита на бумаге. При выборе кредита по сниженной процентной ставке клиент в большинстве случаев получает страховку в обязательном порядке. И это тоже могут не указать.