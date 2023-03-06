Три подхода каждый день: лучшие упражнения от боли в спине — все уйдет

Названы лучшие упражнения от боли в спине. Фитнес-тренер Антон Комаревцев в первую очередь посоветовал ходьбу с тяжелой книгой на голове.

Итак, для этого нужно опустить лопатки к центру спины, смотреть вперед и стараться удерживать равновесие. Нужно делать три подхода по одной-три минуты ежедневно.

Второе упражнение. Для его выполнения нужно лечь на спину и давить локтями в пол. Лопатки нужно постараться свести к центру спины, а затем приподнять грудь. Для достижения нужного эффекта нужно 15–20 повторений по три подхода, пишет Life. Мышцы живота также необходимо удерживать в напряжении в течение всего упражнения.