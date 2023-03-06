Три подхода каждый день: лучшие упражнения от боли в спине — все уйдет

Названы лучшие упражнения от боли в спине. Фитнес-тренер Антон Комаревцев в первую очередь посоветовал ходьбу с тяжелой книгой на голове.
Итак, для этого нужно опустить лопатки к центру спины, смотреть вперед и стараться удерживать равновесие. Нужно делать три подхода по одной-три минуты ежедневно.
Второе упражнение. Для его выполнения нужно лечь на спину и давить локтями в пол. Лопатки нужно постараться свести к центру спины, а затем приподнять грудь. Для достижения нужного эффекта нужно 15–20 повторений по три подхода, пишет Life. Мышцы живота также необходимо удерживать в напряжении в течение всего упражнения.
Также тренер посоветовал выполнять упражнение «пловец». Необходимо лечь на живот, выпрямить руки и ноги, затем поднять правую руку и левую ногу, опустить их, а затем поднять другие руку и ногу. Со стороны это упражнение будет напоминать плавание стилем кроль на суше.
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Заключительным упражнением стала «стрелочка». Фитнес-тренер объяснил, что для его выполнения нужно встать на четвереньки в коленно-кистевом упоре. Далее необходимо поднять правую руку и левую ногу и задержаться в этом положении на секунду, затем повторить с другой рукой и ногой.
При этом нельзя забывать и о занятиях стретчингом. Необходимо растягивать грудные и дельтовидные мышцы помимо вышеназванных упражнений.