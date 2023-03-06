Поварская хитрость, благодаря которой варенье не вытечет из пирога: просто, как щелкнуть пальцем

Пирог к чаю

Пирог к чаю. Фото: Global Look Press

Что нужно делать, чтобы не испортить домашнюю выпечку.

Что может быть вкуснее домашних пирогов со сладкой начинкой?! Но иногда выпечка подводит, варенье вытекает, запекается, и тут уже ни о каком идеальном чаепитии с домашними речи не идет.

Чтобы начинка не растекалась, лучше использовать для пирогов дрожжевое тесто. Варенье, которое вы планируете использовать в начинке, лучше варить специально для пирогов, делает его густым, вываривать посильнее.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Если у вас пирог слоеный, тесто предварительно нужно подпечь. А в варенье добавить крахмал или агар-агар. С такими ингредиентами начинка точно не растечется.

По материалам belnovosti.by

Читайте также