Поварская хитрость, благодаря которой варенье не вытечет из пирога: просто, как щелкнуть пальцем

Что может быть вкуснее домашних пирогов со сладкой начинкой?! Но иногда выпечка подводит, варенье вытекает, запекается, и тут уже ни о каком идеальном чаепитии с домашними речи не идет.

Чтобы начинка не растекалась, лучше использовать для пирогов дрожжевое тесто. Варенье, которое вы планируете использовать в начинке, лучше варить специально для пирогов, делает его густым, вываривать посильнее.

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