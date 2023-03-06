Слишком много химии: названа опасность средств для мытья посуды — результаты исследования

Британские эксперты рассказали об опасности средства для мытья посуды. Как отметили исследователи, из-за химических веществ, которые используются для производства продукта, выбрасывается такой же объем углерода, сколько и от 40 тысяч автомобилей. При этом выбросы от таблеток для мытья посуды равны выбросам от 600 тысяч машин!

Как выяснили специалисты, источником вреда служит ископаемое топливо, оно присутствует в составе ряда бытовых средств. После публикации результатов исследования ученые обратились к британскому правительству с просьбой поддержать переход промышленности на возобновляемые источники энергии.

«Химические вещества, используемые в повседневных товарах, являются большим скрытым источником выбросов углерода. Нам нужно, чтобы правительство помогло производителям сделать свои производственные процессы более экологичными», — отметили аналитики, сообщает The Guardian.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».