Проще простого: рецепт идеальной и быстрой каши на утро

Рецепт идеальной утренней каши опубликован. Опытный кулинар Марина Киреева рассказала, как быстро сварить вкусное блюдо на завтрак перед работой. Для этого необязательно тратить много времени и усилий.

Хозяйкам рекомендуется покупать овсянку для долгой варки, чтобы каша получилась не только вкусной, но и полезной. Саму крупу нужно засыпать в кастрюлю, после чего залить молоком и просто поместить в холодильник.