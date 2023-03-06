Проще простого: рецепт идеальной и быстрой каши на утро

Рецепт идеальной утренней каши опубликован. Опытный кулинар Марина Киреева рассказала, как быстро сварить вкусное блюдо на завтрак перед работой. Для этого необязательно тратить много времени и усилий.
Хозяйкам рекомендуется покупать овсянку для долгой варки, чтобы каша получилась не только вкусной, но и полезной. Саму крупу нужно засыпать в кастрюлю, после чего залить молоком и просто поместить в холодильник.
«Утром, когда проснулась, ставлю это дело на слабый огонь и иду заниматься своими делами. Пока умываюсь, убираю постель, одеваюсь и крашусь — каша готова», — уточнила Киреева, пишет портал «А теперь внимание!».
Ранее врач-нутрициолог Екатерина Новикова объяснила, в чем опасность чрезмерного употребления каш. По словам специалиста, каши — очень сытная еда, они входят состав многих лечебных диет. Но нельзя питаться только такими продуктами. Новикова отметила, что некоторые виды круп содержат в себе вещества, способные оказать негативное влияние на организм.