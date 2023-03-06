Ловите удачу за хвост: раскрыты три знака зодиака, судьба которых изменится в марте — список везунчиков

Три знака зодиака могут рассчитывать на особую благосклонность звезд в марте. Астролог Елена Мун рассказала, что Овны, Тельцы и Львы уже в этом месяце станут настоящими счастливчиками. Им будет везти во всем!
«Овнов ждут благоприятные изменения как в делах, так и на личном фронте. Не бойтесь принимать решения и действовать, будьте активны в марте: не отказывайтесь от предложений, мероприятий и встреч. Ведь, возможно, на одном из таких событий изменится ваша судьба!» — заинтриговала Мун.
Однако астролог посоветовала представителям этого знака зодиака чувствовать грань и не допустить вульгарности, чрезмерной звездности и завышенного самомнения, передает портал «А теперь внимание!».
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В свою очередь, Тельцы смогут уложить весь мир к своим ногам. Мун заверила, что уже в марте их энергия будет бить ключом. При этом настроение будет приподнятым. Представители данного знака легко разрешат все накопившиеся проблемы.
А вот Львов уже в ближайшие дни ждет душевный подъем и удача в делах и личной жизни. Главное, не сомневаться в себе и своих силах, отбросить любые сомнения.