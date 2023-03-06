Гораздо ниже, чем сейчас: назван справедливый курс доллара, остальное — спекуляции

Финансисты уверяют, что настоящий курс доллара гораздо ниже, чем мы все видим. Реальные цифры спрятаны за ряд факторов, которые оказывают краткосрочное влияние на рынок.

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, если отбросить геополитику и спекуляции, то реальным курсом в последние три года можно считать отметку в 70 рублей за доллар и 76,6 рубля за евро.

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