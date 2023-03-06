Какие зубные пасты лучше всего отбеливают зубы: новый рейтинг от Роскачества

Сотрудники Роскачества проверили качество зубных паст и назвали самые эффективные из них в плане отбеливания зубов.
Для исследования была отобрана продукция двадцати брендов — самые популярные у потребителей зубные пасты.
Лидером рейтинга качества стала зубная паста марки PresiDENT. Она получила пять баллов из пяти возможных.
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Эффективностью и качеством также отличились пасты торговых марок Dental Clinic 2080, Lacalut, Aquafresh, Blend-a-med, «Новый жемчуг», R.O.C.S. и «ВкусВилл». Они набрали 4,96 балла и более из пяти возможных. А вот менее трех баллов набрали Colgate, D.I.E.S. и Dentavit («Витекс»).
Среди минусов были названы недостаточное отбеливание, низкое содержание фтора, а также у одной пасты отмечен неприятный вид и расслоение при выдавливании из тюбика.
По материалам sportkp.ru