Какие зубные пасты лучше всего отбеливают зубы: новый рейтинг от Роскачества

Эффективностью и качеством также отличились пасты торговых марок Dental Clinic 2080, Lacalut, Aquafresh, Blend-a-med, «Новый жемчуг», R.O.C.S. и «ВкусВилл». Они набрали 4,96 балла и более из пяти возможных. А вот менее трех баллов набрали Colgate, D.I.E.S. и Dentavit («Витекс»).

Среди минусов были названы недостаточное отбеливание, низкое содержание фтора, а также у одной пасты отмечен неприятный вид и расслоение при выдавливании из тюбика.

По материалам sportkp.ru