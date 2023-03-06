Одной воды недостаточно: как правильно мыть яблоки из магазина

Чтобы яблоки, попавшие на прилавки магазинов, имели товарный вид и привлекали покупателей своим глянцевым блеском, фрукты обрабатывают воском. Так они и сохраняются дольше, и производят хорошее впечатление на потребителей.

Но перед тем, как употребить такое яблочко, воск с его поверхности нужно удалить. Проточная вода, даже очень горячая, с этой задачей не справится.

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