Одной воды недостаточно: как правильно мыть яблоки из магазина

Чтобы яблоки, попавшие на прилавки магазинов, имели товарный вид и привлекали покупателей своим глянцевым блеском, фрукты обрабатывают воском. Так они и сохраняются дольше, и производят хорошее впечатление на потребителей.
Но перед тем, как употребить такое яблочко, воск с его поверхности нужно удалить. Проточная вода, даже очень горячая, с этой задачей не справится.
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Сложите яблоки в дуршлаг и подольше подержите их под горячей проточной водой. Когда увидите на яблоках белесые разводы, не пугайтесь. Это и есть следы вещества, которыми обрабатываются фрукты в магазинах. Просто протрите яблоки чистой сухой тряпочкой. Все! Они готовы к употреблению и полностью безопасны.
По материалам belnovosti.by