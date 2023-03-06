Одной воды недостаточно: как правильно мыть яблоки из магазина

Красные яблоки

Красные яблоки. Фото: Global Look Press

В процессе очистки нужно снять восковой слой с яблок, вода с этой задачей не справится.

Чтобы яблоки, попавшие на прилавки магазинов, имели товарный вид и привлекали покупателей своим глянцевым блеском, фрукты обрабатывают воском. Так они и сохраняются дольше, и производят хорошее впечатление на потребителей.

Но перед тем, как употребить такое яблочко, воск с его поверхности нужно удалить. Проточная вода, даже очень горячая, с этой задачей не справится.

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Сложите яблоки в дуршлаг и подольше подержите их под горячей проточной водой. Когда увидите на яблоках белесые разводы, не пугайтесь. Это и есть следы вещества, которыми обрабатываются фрукты в магазинах. Просто протрите яблоки чистой сухой тряпочкой. Все! Они готовы к употреблению и полностью безопасны.

По материалам belnovosti.by

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