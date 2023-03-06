Всего одно движение и ваш омлет получится идеальным: прожаренный, пышный, румяный — нужно только это

Омлет, посыпанный зеленым лучком

Омлет, посыпанный зеленым лучком. Фото: Global Look Press

Совет для тех, кто готов есть блюда из яиц хоть три раза в день.

Омлет любят практически все дети и взрослые. Но не всем удается приготовить его идеально — чтобы и поднялся, и прожарился, как надо, и был пышным и нежным.

Чтобы омлет получился хорошо прожаренным, его нужно перевернуть. Но проделать такой трюк удается не всем. Омлет при переворачивании может развалиться. 

Чтобы этого не произошло, попробуйте использовать крышку от сковороды. И просто сдвиньте на нее аккуратно омлет, когда он поджарится с одной стороны.

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При помощи крышки переверните омлет на другую сторону и прожарьте ее. Ваше блюдо не деформируется и не разломается, а будет выглядеть весьма аппетитно.

По материалам belnovosti.by

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