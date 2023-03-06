Аналитики такого не предвидели: что случилось с рублем на торгах в понедельник — новый курс валют, от которого все в шоке

Рубль, похоже, решил отыграться за унижения, которые терпел на бирже на прошлой недели. На торгах в понедельник, 6 марта, национальная валюта укрепила свои позиции.

Так, курс доллара снизился на 12 копеек, до 75,51 рубля, а евро упал на 27 копеек, до 80,02 рубля. Юань стабилизировался около 10,93 рубля.

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