Аналитики такого не предвидели: что случилось с рублем на торгах в понедельник — новый курс валют, от которого все в шоке

Рубль, похоже, решил отыграться за унижения, которые терпел на бирже на прошлой недели. На торгах в понедельник, 6 марта, национальная валюта укрепила свои позиции.
Так, курс доллара снизился на 12 копеек, до 75,51 рубля, а евро упал на 27 копеек, до 80,02 рубля. Юань стабилизировался около 10,93 рубля.
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Стоит отметить, что подобного поведения от рубля никто не ждал. Финансовые аналитики постоянно предсказывают крах национальной валюты. Так, на днях было заявлено, что к 2024-му году доллар может стоить уже до 200 рублей.
По материалам vnimanie.pro