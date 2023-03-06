Доллар совершил очередной прыжок ввысь! Аналитики ужаснулись — все пошло не так

Доллар стал дешеветь относительно других иностранных валют (евро и юаня). Это стало происходить из-за предстоящего выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

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Инвесторы считают, что он объявит о высоком уровне безработицы в США, а также о поднятии ключевой ставки.

Российские аналитики решили, что это явление также отразится на соотношении рубля и доллара, ожидая, что «американец» и тут будет опрокинут. Однако утром 6 марта стало понятно, что валюта США ведет себя так, как ей угодно, а не так, как ей подсказывают эксперты.

Доллар на торгах Мосбиржи совершил прыжок ввысь, увеличившись на 1 копейку и дойдя до показателя в 75,64 рубля.

Источник: 1prime.ru