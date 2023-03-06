Нанести — и в стиралку: как быстро вывести даже старые жирные пятна с одежды (секрет в соли)

Пожалуй, все знают, что свежее жирное пятно на одежде или скатерти выводится обычной солью. Ее нужно сразу же насыпать на него, втереть, а потом менять по мере впитывания, далее простирать.

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Но на самом деле соль в сочетании с содой помогает избавиться и от застарелых жирных пятен на ткани.

Для этого нужно растворить в 150 миллилитрах кипятка по 1 чайной ложке соды и соли, втереть этот состав в жирный участок материала. Оставить в таком состоянии на один час.

Далее просто нужно кинуть обработанную вещь в стиральную машину.

Источник: burninghut.ru