Как выбрать подарки на 8 марта: совет эксперта

Выбрать подарок на 8 марта всегда нелегко. Чтобы не ошибиться, можно воспользоваться советами президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбины Холговой. Главная рекомендация – ориентироваться на вкус человека, которому предполагается сделать подарок:

«С точки зрения этикета, конечно, мы отталкиваемся от того, что человек хочет получить, исключительно от этого. Это могут быть красивые солнечные очки, какая-то сумка, книга, может быть, украшения».

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Если этот вопрос вызывает затруднения, то можно купить что-то из списка «беспроигрышных» вещей: например, цветы, ювелирные изделия, книгу в подарочном оформлении, коробку качественных конфет, хорошее шампанское, фарфор. А вот подарочный сертификат подходит не всем: он накладывает на человека определенные обязательства – ему придется выбрать время, чтобы съездить в магазин и выбрать товар. По материалам телеканала «360».