Без чистки! Как при помощи соды легко убрать вонь хоть откуда – сама забирает

Сода – незаменимый и очень дешевый помощник для любой хозяйки. Она отлично очищает поверхности и убирает неприятные запахи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы убрать вонь буквально из любого места (духовки, микроволновки, холодильника и даже из старых кроссовок), вам не нужно надраивать порошком поверхности. Хотя их, конечно, стоит отмыть, чтобы запаха не было точно. Достаточно насыпать соды в какую-то емкость и поставить в место, где вас смущает вонь.

Если речь идет об обуви, то можно насыпать соду в старый, но чистый носок и положить этот сверток внутрь. Через несколько часов сода сама впитает неприятные запахи.

Источник: burninghut.ru