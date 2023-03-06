За день до посадки лука обязательно сделайте это: урожай вас порадует, как никогда!

Опытные садоводы и огородники знают одну простую хитрость, которая помогает получить великолепный урожай лука.

Буквально за сутки до планируемой посадки лука, замочите севок в теплой воде без добавок. Естественно, это должен быть не кипяток, иначе лук сварится, но и не комнатной температуры. Ориентируйтесь на ощущения локтя, как проверяют температуру для купания детей. Семенам «должно стать хорошо».

Подержите севок в теплой воде 10 минут и достаньте его. На следующий день садите подготовленные луковицы, а потом радуйтесь отличному урожаю.

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Источник: belnovosti.by