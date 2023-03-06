Как содой улучшить вкус горького лука и сделать горох мягким: просто растворяем в воде

Даже самый злой и горький лук превратится во вкусный, если его ненадолго замочить в растворе пищевой соды.

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Для этого разведите одну чайную ложку соды на два стакана воды. Нашинкуйте лук и замочите на 10 минут в этом растворе.

Затем откиньте лук на сито или дуршлаг и промойте проточной водой.

Также сода поможет на кухне при замачивании гороха на ночь. Растворите соду в воде, замочите бобовые на несколько часов в этом составе, промойте и отварите. Вы удивитесь, как быстро они приготовятся.

Источник: burninghut.ru