Какие женские русские имена обожают немцы: звучные, но простые

Немцы провели исследование и выяснили, что их соотечественникам нравятся русские имена. Иностранцы считают их звучными и красивыми.

В германском журнале Wunderweib журналисты опубликовали топ-5 самых привлекательных женских имен из России для немцев.

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Оказалось, что больше всего ласкает германский слух имя Алина. Чуть меньше – похожее имя Полина. На третьем месте рейтинга оказалась звучная Дарья. На четвертом – звонкая Мила. Пятое место досталось Вике.

Источник: wunderweib.de