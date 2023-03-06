Доллар сегодня обрушился! День начался с сюрприза – на курс оказали влияние со стороны

6 марта началось для многих с сюрприза. После достаточно долгого курса на повышение, американский доллар неожиданно упал в цене на фоне других мировых валют.
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Как говорят эксперты, произошло это из-за предстоящего выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которого ожидают инвесторы.
Утром в понедельник курс евро к доллару рос до 1,0644 доллара с уровня прошлого закрытия торгов в 1,0632 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,61 иены со 135,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 104,46 пункта.
Отметим, что Джером Пауэлл выступит 7 и 8 марта в американском конгрессе. Глава ФРС озвучит основные пункты монетарной политики регулятора. Ожидается, что американцы повысят ключевую ставку и обнародуют данные по высокой безработице в стране.
Источник: 1prime.ru.