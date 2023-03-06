Как быстро очистить стиралку столовым уксусом: уйдет грязь и накипь – вливаем

Как минимум раз в два месяца стиральную машинку нужно очищать от минеральных отложений, которые образуются из-за некачественной водопроводной воды. Накипь удаляется специальными средствами, которые продаются в хозяйственных отделах.
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Либо более дешевым, но не менее эффективным веществом – столовым уксусом 9%. Его необходимо залить в отделение для моющих средств, запустить высокотемпературный длительный цикл.
Чтобы уксус подействовал эффективнее, в отсек для порошка нужно залить 1/2 стакана воды с ½ стакана соды. Уксус в данном случае заливают прямо в барабан – 1 стакан.
Источник: ivd.ru