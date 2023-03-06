Назван честный курс доллара: намного ниже известных цифр – россияне потрясены

Американский доллар на последних валютных торгах перевалил за 75 рублей, стремительно приблизившись к цифре 76. Подскочив сразу на 32 копейки, он дорос до 75,63 рубля.

Однако этот показатель весьма условен, он не отражает реальной стоимости валюты. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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По словам эксперта, реально доллар должен равняться примерно 70 рублям.