Назван честный курс доллара: намного ниже известных цифр – россияне потрясены

Американский доллар на последних валютных торгах перевалил за 75 рублей, стремительно приблизившись к цифре 76. Подскочив сразу на 32 копейки, он дорос до 75,63 рубля.
Однако этот показатель весьма условен, он не отражает реальной стоимости валюты. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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По словам эксперта, реально доллар должен равняться примерно 70 рублям.
«Для меня маркерами реального курса рубля служат средние значения за периоды один, два и три года. Сегодня средний курс доллара за год составляет 67,17 рубля, за два года — 70,80 рубля, три года — ровно 72 рубля», — сказал аналитик.
Он заметил, что в периоды напряженности цена отклоняется от этих показателей, но потом все равно возвращается обратно.
Источник: 1prime.ru.