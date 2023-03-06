Самое время творить: Василиса Володина дала расклад на 6 марта

Астролог Василиса Володина 6 марта дала подписчикам расклад на день. Эксперт объяснила, что на небе происходит секстиль Солнца с Ураном, который помогает людям уловить невидимое и максимально точно воплотить ощущения в материю.

«День прекрасно подходит для фотосессий, разработки фирменного стиля, даже если это обычные визитки, для создания визуальных образов в любой сфере деятельности.

Хорошо заняться творческим хобби, особенно короткими и быстрыми формами. Например, скетчинг или съемка вайнов», - разъяснила Володина в Telegram.

В этот день можете смело устраивать эксперименты над собой. Подойдут варианты из серии «прочитать громко стих в автобусе и попросить на проезд у незнакомца».

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