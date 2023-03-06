Названы самые женственные духи для весны: свежесть и загадка для самой лучшей

Эксперты утверждают, что весной лучше воспринимаются более свежие духи, чем тяжелые и насыщенные. Их лучше оставить для зимы.

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К слову, мужчины тоже предпочитают общаться с дамами с наступлением тепла, пахнущими океаном, морским бризом, тропическим ливнем или чарующим хвойным лесом. Так что ориентируемся на топ-3 самых женственных духов для весны и «переодеваем» аромат.

Самым красивым весенним ароматом признали Cologne Mimosa Indigo, где запах мимозы и сирени нежно сочетается с кожей.