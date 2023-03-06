Почему раз в полтора-два месяца нужно сыпать лимонку в стиральную машинку: лучше дорогих средств

Вода с большим содержанием минералов в водопроводах доставляет немало забот хозяйкам. Это и известковые отложения на сантехнике, и, что еще хуже, испорченные стиральные машины.
Наслоения накапливаются внутри механизмов и быстро изнашивают их. Специально для борьбы с ними создаются средства вроде «Калгона», однако с этой проблемой может справиться и обычная лимонная кислота.
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Один раз в полтора-два месяца насыпайте лимонку в отсек для моющего средства и включайте цикл с высокой температурой, обязательно делайте это без белья.
Количество лимонки рассчитывается из того, на какую массу белья у вас куплена машинка. На каждый килограмм берется 25-30 граммов кислоты.
Налет крошится и разъедается кислотой, очищая механизм машинки. Можно для большей эффективности отключать в середине цикла питание на несколько часов, например, на ночь.
Источник: ivd.ru