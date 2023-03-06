Почему раз в полтора-два месяца нужно сыпать лимонку в стиральную машинку: лучше дорогих средств

Вода с большим содержанием минералов в водопроводах доставляет немало забот хозяйкам. Это и известковые отложения на сантехнике, и, что еще хуже, испорченные стиральные машины.

Наслоения накапливаются внутри механизмов и быстро изнашивают их. Специально для борьбы с ними создаются средства вроде «Калгона», однако с этой проблемой может справиться и обычная лимонная кислота.

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