Почему раз в полтора-два месяца нужно сыпать лимонку в стиральную машинку: лучше дорогих средств

Почему раз в полтора-два месяца нужно сыпать лимонку в стиральную машинку: лучше дорогих средств

Стиральная машинка. Фото: соцсети

Городская вода может испортить любую технику.

Вода с большим содержанием минералов в водопроводах доставляет немало забот хозяйкам. Это и известковые отложения на сантехнике, и, что еще хуже, испорченные стиральные машины.

Наслоения накапливаются внутри механизмов и быстро изнашивают их. Специально для борьбы с ними создаются средства вроде «Калгона», однако с этой проблемой может справиться и обычная лимонная кислота.

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Один раз в полтора-два месяца насыпайте лимонку в отсек для моющего средства и включайте цикл с высокой температурой, обязательно делайте это без белья.

Количество лимонки рассчитывается из того, на какую массу белья у вас куплена машинка. На каждый килограмм берется 25-30 граммов кислоты.

Налет крошится и разъедается кислотой, очищая механизм машинки. Можно для большей эффективности отключать в середине цикла питание на несколько часов, например, на ночь.

Источник: ivd.ru

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