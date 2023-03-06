Фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить мужчинам: отношения будут испорчены

Иногда женщины сами разрушают отношения со своими возлюбленными не слишком умным поведением и словами. Психологи назвали три фразы, которые прекрасная половина человечества часто использует в отношениях, но этого делать явно не стоит.

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Первая фраза: «Не устраиваю? Ищи другую!» Говоря ее, женщина должна понимать, что самодостаточный мужчина после этого именно так и сделает.