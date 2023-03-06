Фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить мужчинам: отношения будут испорчены

Иногда женщины сами разрушают отношения со своими возлюбленными не слишком умным поведением и словами. Психологи назвали три фразы, которые прекрасная половина человечества часто использует в отношениях, но этого делать явно не стоит.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Первая фраза: «Не устраиваю? Ищи другую!» Говоря ее, женщина должна понимать, что самодостаточный мужчина после этого именно так и сделает.
Вторая фраза: «Ты – маменькин сынок!» Психологи заметили, что маму никогда не стоит впутывать в свою личную жизнь. Это не корректно, да и не исключено, что выбирая между двумя любимыми женщинами, ваш мужчина предпочтет ту, которая его не попрекает.
Третья фраза: «Соберись, тряпка!» Сложно найти более унизительное сравнение. Не каждый мужчина может его вынести.
Источник: femmie.ru