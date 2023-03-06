Как при помощи этой таблетки отстирать кухонные полотенца: сохраняйте лайфхак

Порой отстирать кухонные полотенца, салфетки и прихватки ой как непросто. Хозяйки часами замачивают их в воде с разными средствами в надежде, что текстиль обретет чистоту или хотя бы лишится пятен и разводов. Но чаяния снова и снова терпят крах, а полотенца выкидываются.

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Не торопитесь снова тратить деньги на дорогущие моющие средства. Попробуйте лайфхак из Интернета. Отстирать кухонные полотенца поможет таблетка для посудомоечной машины. Возьмите ее и растворите в теплой воде, отправьте на час-другой в раствор полотенца и постирайте после этого обычным образом.

По материалам сайта Pensnews