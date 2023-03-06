«Готовьтесь к конфликтам»: какие неудачи предрек Глоба всем 6 марта

Начавшаяся неделя с 6 по 12 марта будет непростой. Это время неизбежных изменений. И начнется семидневка с конфликтов и неудач. Об этом рассказал астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы в своем микроблоге в Telegram.

«В понедельник готовьтесь к незапланированным тратам и конфликтам на пустом месте. День не удачен для финансовых вложений и заключения сделок», - предупредил астролог людей.

В этот день не стоит делать покупки. Также время неблагоприятно для стрижек, поскольку Луна находится в убывающей фазе.

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