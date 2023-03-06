Россиянам заплатят до 50 тысяч рублей за путешествие: лишь бы прилетели

Россиянам готовят выгодное предложение за путешествие на Тайвань. Власти острова приняли решение платить туристам за приезд, чтобы поправить ситуацию в сфере после пандемии коронавируса. Чтобы восстановить турпоток, решено выплачивать каждому гостю от 5 до 20 тысяч тайванских долларов – в пересчете на рубли это от 12 до 50 тысяч рублей. Все будет зависеть от формата путешествия – индивидуальный тур или групповой вояж.

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Правда, вывезти деньги с острова не получится. Их выдадут на электронной билетной карте, турист сможет распоряжаться ими на острове.

«Международные туристы, получившие 5000 тайваньских долларов, не получат их до прибытия. Сумма будет храниться на электронной билетной карте, которую можно будет использовать для оплаты питания, проживания и других транспортных расходов во время их пребывания здесь», – рассказал господин Чан Ши-чжун.

По материалам сайта The Pointsguy