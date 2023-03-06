За себя и за соседа: россиянам придется платить еще больше - новые нормативы расчета коммуналки уже действуют

С 1 марта россиянам будут считать потребление коммунальных услуг по-новому. Речь идет о ресурсах для общедомовых нужд. Изменения затронули все дома без исключения – с общедомовыми счетчиками (жильцы платят по факту потребления) и без (собственники рассчитываются за ОДН по нормативу). И специалисты говорят: платить явно придется больше.

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То есть, согласно соответствующему постановлению, та разница между показаниями общедомовых приборов учета и суммарным потреблением всех квартир в доме будет распределяться между всеми собственниками в зависимости от площади, и это приведет к росту платежей. Ощутить повышение люди смогут уже в апреле, когда придут квитанции за март.

«Раньше собственник платил по своим счетчикам за то, что он потребил плюс определенный процент за ОДН, а остальное платила УК. Теперь он должен будет заплатить по своим счетчикам и 100% за расходы на коммунальные услуги для ОДН. УК же ничего ни за кого больше не платит», - объяснил суть изменений специалист юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус.

По материалам сайта mk.ru.