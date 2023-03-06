«Капитальные перемены. Все выходит на острие»: Глоба – про неделю с 6 по 12 марта

Астролог Богдан Глоба дал подробный прогноз на новую неделю марта. Дни с 6 по 12 числа полны противоречий и капитальных перемен. Изменения грядут неизбежные, словно, движения тектонических плит. Они стартуют медленно, но неумолимо.

«А все потому, что старик Сатурн покидает чертоги Водолея и переходит в Рыбы. Сие планетарное событие несет капитальные перемены и совершенно неожиданные решения многих насущных вопросов. Вопросы религиозные, общественные и национальные – все выходит на острие. Общество требует от власти большего внимания к своему мнению. А лидеры общества стремительно меняют курс», - объяснил Глоба-младший.

В то же время, период подходит для того, чтобы оглянуться вокруг и обратить внимание на пространство, в котором мы живем.

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Время поистине является переходным, и это нормально, что могут начаться некие метания между великим и приземленным. Глоба-младший советует: не застревайте в нерешительности! Следуйте теми путями, которые актуальны сейчас и ближе сердцу.

В делах нужно проявлять оправданный риск, но не рубить сгоряча. Каждый шаг лучше взвешивать, а решения принимать сообща: «Работайте с коллективом и партнерами, ведь сейчас, как никогда, много умов лучше одного, пусть даже и сверхразума»

На личном фронте высоки шансы новых знакомство, интрижек и внимания со стороны. Но пускаться во все тяжкие не стоит.