Срочно заберите деньги из банков, если успеете: названы причины, по которым банк может списать у клиента все – останетесь на бобах

Банковские карты

Банковские карты. Фото: Global Look Press

Банк имеет полное право списать у клиента деньги без его ведома по решению суда.

Существуют случаи, когда банки имеют право списать все деньги со счетов своих клиентов, не ставя их в известность. Таков закон. Правда, сделать это финансово-кредитное учреждение может только по решению суда. Так что, если вы существует хотя бы минимальный риск, что ваши деньги могут быть списаны, лучше как можно скорее снимите их. Иначе - останетесь на бобах.

В некоторых случаях, например, при взыскании долга по ЖХК, не нужно даже заседания суда — достаточно судебного приказа. Взыскатель может обратиться за исполнением решения в службу судебных приставов либо предъявить исполнительный лист в банк самостоятельно. 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Правда, списать все подчистую, к счастью, банки не могут. Минимальную сумму на вашем счете оставить все-таки должны - это средства в размере прожиточного минимума.

По материалам 1prime.ru.

Читайте также