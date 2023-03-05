Срочно заберите деньги из банков, если успеете: названы причины, по которым банк может списать у клиента все – останетесь на бобах

Существуют случаи, когда банки имеют право списать все деньги со счетов своих клиентов, не ставя их в известность. Таков закон. Правда, сделать это финансово-кредитное учреждение может только по решению суда. Так что, если вы существует хотя бы минимальный риск, что ваши деньги могут быть списаны, лучше как можно скорее снимите их. Иначе - останетесь на бобах.

В некоторых случаях, например, при взыскании долга по ЖХК, не нужно даже заседания суда — достаточно судебного приказа. Взыскатель может обратиться за исполнением решения в службу судебных приставов либо предъявить исполнительный лист в банк самостоятельно.

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