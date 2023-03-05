Лунный календарь дачника с 6 по 12 марта: какого числа что нужно сажать - конкретно по датам

Приближается горячая пора для дачников. Свои действия хорошо бы сверять по лунному календарю, ведь небесное светило влияет на растения. Что нужно делать в каждый новый день предстоящей недели.
6 марта
Можно сеять и сажать однолетние цветы, декоративные деревья и кустарники (неплодоносящие), а также проводить полив и подкормки. Их домашних цветов в этот день можно сажать драцену, монстеру, филодендрон, циссус и другие декоративные. Вносим минеральные и органические удобрения.
Не рекомендуется проводить обрезку, пикировку, прищипку, прививку, пасынкование.
7 марта
Если погода позволяет, можно поработать в огороде или в саду. Продолжаем сеять и сажать то, что не успели накануне. Занимаемся рыхлением, окучиванием, подкормкой, внесением удобрений (минеральных и органики).
Не рекомендуется обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование.
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8 марта
В этот день постарайтесь найти время на рыхление, окучивание, борьбу с сорняками, внесение удобрений, опрыскивание от вредителей.
Не рекомендуется посадка, пасынкование, обрезка, прищипка.
9 марта
Благоприятный день для работ в саду и огороде – посев, посадка, пересадка, прополка, укоренение черенков, подкормка, рыхление. Из комнатных высаживаем азалию, гелиотроп, гибискус, гортензию, лилию и др.
Не рекомендуется пасынкование, обрезка и прищипка.
10 марта
Идеальное время для посева моркови, брюквы, свеклы, посадке лука. Также можно заняться прополкой, прореживанием, опрыскиванием растений (против болезней и вредителей), посадкой комнатных растений, прививкой, пересадкой, обрезкой.
Не рекомендуется работа с корнями, рыхление почвы, обильный полив.
11 марта
Время для полива, опрыскивания (против вредителей и сорняков), корневой подкормки (органической), посадки алоэ, кактусов и др. В саду можно провести обрезку, прививку, если позволяет погода.
Не рекомендуются работы с использованием садового инвентаря.
12 марта
В этот день можно бороться с вредителями и сорняками, проводить подкормку, проредить всходы, обрезать усы растений, посадить алоэ или кактусы, высаживать и обрезать деревья, прищипывать, прививать и перепрививать.
Не рекомендуются работа с корнями и обильный полив.
По материалам belnovosti.by.