Лунный календарь дачника с 6 по 12 марта: какого числа что нужно сажать - конкретно по датам

8 марта

В этот день постарайтесь найти время на рыхление, окучивание, борьбу с сорняками, внесение удобрений, опрыскивание от вредителей.

Не рекомендуется посадка, пасынкование, обрезка, прищипка.

9 марта

Благоприятный день для работ в саду и огороде – посев, посадка, пересадка, прополка, укоренение черенков, подкормка, рыхление. Из комнатных высаживаем азалию, гелиотроп, гибискус, гортензию, лилию и др.

Не рекомендуется пасынкование, обрезка и прищипка.

10 марта

Идеальное время для посева моркови, брюквы, свеклы, посадке лука. Также можно заняться прополкой, прореживанием, опрыскиванием растений (против болезней и вредителей), посадкой комнатных растений, прививкой, пересадкой, обрезкой.

Не рекомендуется работа с корнями, рыхление почвы, обильный полив.

11 марта

Время для полива, опрыскивания (против вредителей и сорняков), корневой подкормки (органической), посадки алоэ, кактусов и др. В саду можно провести обрезку, прививку, если позволяет погода.

Не рекомендуются работы с использованием садового инвентаря.

12 марта

В этот день можно бороться с вредителями и сорняками, проводить подкормку, проредить всходы, обрезать усы растений, посадить алоэ или кактусы, высаживать и обрезать деревья, прищипывать, прививать и перепрививать.

Не рекомендуются работа с корнями и обильный полив.

По материалам belnovosti.by.