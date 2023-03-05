Рассада взойдет гораздо быстрее и будет крепкой: что нужно для активных всходов

Март - время, когда дачники уже вовсю готовятся к предстоящему сезону и выращивают рассаду.

Семена будущих растений сначала проращивают, замочив в воде на 10 часов. Затем набухшие семечки заворачивают во влажную ткань и кладут в полиэтиленовый пакет.

Сверток с семенами можно оставить при комнатной температуре, а можно расположить прямо на батареях. Правда, предварительно сложив их в какую-нибудь плошку.

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