Рассада взойдет гораздо быстрее и будет крепкой: что нужно для активных всходов

Март - время, когда дачники уже вовсю готовятся к предстоящему сезону и выращивают рассаду.
Семена будущих растений сначала проращивают, замочив в воде на 10 часов. Затем набухшие семечки заворачивают во влажную ткань и кладут в полиэтиленовый пакет.
Сверток с семенами можно оставить при комнатной температуре, а можно расположить прямо на батареях. Правда, предварительно сложив их в какую-нибудь плошку.
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Любые посевы любят подогрев земли. Если вы посеяли семена в сухом виде, установите плошку с будущей рассадой на резиновой медицинской грелке, наполненной теплой водой. В небольшой ящичек нужно уложить грелку, поставить сверху горшок с семенами и закутать несколькими полотенцами. Спустя 2-е суток воду нужно поменять на новую (она должна быть горячей: +55-60 градусов).
При таком способе семена помидоров, как правило, прорастают на 4-е сутки, а перцев и баклажан – примерно через неделю.
По материалам belnovosti.by.