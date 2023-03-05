Топ лучших женских духов на весну: ароматы свежести, нежности и цветения

С наступлением весны женщины переодеваются не только в новые более легкие и воздушные наряды, но и в другие ароматы.

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Традиционно с теплом повышается и спрос на свежие ароматы, которые приятнее воспринимаются людьми под лучами солнца.

Эксперты назвали топ самых лучших свежих ароматов для этой весны. На первое место они поставили Cologne Mimosa Indigo, этот парфюм имеет естественный весенний коктейль, который нравится творческим женщинам.

На втором месте – Davidoff Cool Water с запахом чистейшей акватики. На третьем – Armani Air di Gioia, это многогранный коктейль из цитрусов, цветов, влажного леса и морской соли.

Четвертое место досталось Kenzo L’eau par Kenzo pour femmе, с аккордами мяты, персика, тростника и фиалки.

Закрыл пятерку лидеров аромат Byredo Gipsy Water с запахом сочного цитруса, острого перца и ароматной хвои.

Источник: samyiluchshiy.ru