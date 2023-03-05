Вы удивитесь, но нужно растительное масло! Как вывести даже самые безнадежные пятна с одежды и белья

Если вы отчаялись выводить пятна с белья, кухонных полотенец, детских носочек и прочего, этот способ, наверняка, вам сможет помочь.

Вам понадобится металлический таз или ведро, вода, стиральный порошок, пятновыводитель и растительное масло.

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Доведите до кипения воду, добавьте стиральный порошок, пятновыводитель, немного растительного масла. Бросьте в этот состав белье и выключите плиту. Когда все остынет, пятна исчезнут чудесным образом.

Обратите внимание, что метод подходит для одежды и белья, которые разрешил кипятить производитель.

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости».