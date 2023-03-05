Жаль, что не знали раньше: почему нельзя сыпать в машинку много стирального порошка

Старательные хозяйки иногда заполняют лотки для стирального порошка полностью в своих машинках. И зря. На самом деле качество стирки от этого не улучшится, а вот ваша техника сломаться может.

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Избыток порошка оседает в недрах стиральной машинки, и она в итоге быстрее загрязняется, изнашивается, ломается.

Пользуйтесь автодозированием или внимательно читайте рекомендации производителя, чтобы сэкономить стиральные средства и сохранить машинку в целости.

Источник: ivd.ru