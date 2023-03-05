Запомните это правило: никогда не заполняйте стиралку полностью вещами из синтетики

Для того чтобы стиральная машинка служила долго без поломок, производители указывают в инструкции допустимый вес обрабатываемого белья. Если его не соблюдать, то мотор быстро разладится.

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Однако кто из нас взвешивает белье перед стиркой? Да никто! Так как же быть, ведь хочется, чтобы дорогая техника не ломалась как можно дольше?

На этот случай есть простой способ определить вес белья на глаз. Например, хлопковыми вещами вы можете заполнять барабан машинки под завязку.

Если вы стираете синтетические вещи, то заполняйте ей стиралку только наполовину. Если шерсть – всего лишь на одну треть.

Источник: ivd.ru