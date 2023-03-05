Как при помощи соды быстро сварить горох или фасоль: проще не бывает

Пищевая сода – незаменимый продукт на любой кухне российской хозяйки. С ней тесто быстро поднимается. К тому же вещество отлично справляется с самыми сложными загрязнениями: и жир, и налет, и нагар очистит в два счета!

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Однако это не единственные сферы применения пищевой соды. При помощи нее горох, чечевица, фасоль, бобы и соя сварятся гораздо быстрее.

Перед варкой бобовых замочите их на несколько часов в содовом растворе, а потом промойте как обычно и ставьте на плиту. Вы поразитесь, как быстро пройдет процесс приготовления пищи. А это, к слову, сбережет не только ваше время, но и средства, ведь электроэнергия стоит сейчас немало!

Источник: burninghut.ru